No empate do Grenal, a derrota do intervencionista VAR brasileiro

Instantes finais de jogo na Arena do Grêmio. O time da casa empatava em 1 a 1 com seu maior rival, o Internacional, melhor àquela altura do clássico, quando aos 39 minutos do segundo tempo os tricolores pediram pênalti de Aguirre em Aravena.

O árbitro Bráulio Machado nada marcou, os atletas gremistas pressionaram, em especial seu capitão, Walter Kannemann. Cercado por jogadores dos dois times, o apitador foi chamado ao monitor à beira do gramado para ver mais uma vez o lance.

Após reexaminar a jogada, ele manteve sua posição, apesar da opinião, evidentemente discordante, de Wagner Reway, o árbitro de vídeo, que se concordasse com a decisão de campo, naturalmente, não o chamaria para rever a jogada.