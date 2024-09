Popó promete cadeirada em luta com Pablo Marçal: 'Datena tá amassando ele'

Tetracampeão mundial de boxe, Popó prometeu dar uma "cadeirada" em Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB. A declaração foi dada durante evento do Fight Music Show 5. A coletiva fez parte do "Influent Summit", ocorrido na São Paulo Expo na noite desta quinta (26).

Eu não posso falar que essa será uma despedida [dos ringues] porque prometi dar uma cadeirada em Pablo Marçal. Eu não tenho como me despedir dos ringues sem lutar com um cara me desafiou. Ele diz que é maratonista, fisiculturista, piloto de helicóptero, ironman... quando alguém desafia, paga as consequências. E ele vai pagar, com certeza. O Datena já tá amassando ele Popó

O que aconteceu

Os dois ensaiam uma luta de boxe há meses. O ex-coach, no entanto, encabeçou a campanha para as eleições nas últimas semanas.