Ponte Preta, Ituano e Ypiranga vencem na abertura da 2ª rodada da Série C

Os paulistas se deram bem na abertura da 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Neste sábado, Ponte Preta e Ituano fizeram bonito e venceram a primeira na competição, assim como o Ypiranga-RS.

Em sua estreia no Moisés Lucarelli, mesmo com portões fechados devido punição do ano passado, a Ponte Preta aproveitou o fator casa. Diante do Retrô-PE, o time campineiro contou com um gol de Jonas Toró, ainda no primeiro tempo, para superar o adversário por 1 a 0 e dormir na vice-liderança, com quatro pontos. Os pernambucanos abrem a zona de rebaixamento, com um.

Já o Ituano, que também havia empatado na primeira rodada, visitou o Anápolis no estádio Jonas Duarte e bateu o time da casa pelo mesmo placar, com gol do craque do Paulistão A2 Sicredi, Vinicius Popó, e foi aos mesmos quatro pontos, na terceira colocação, contra um do adversário, em 15°.