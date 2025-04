Kannemann se revolta após pênalti não marcado para o Grêmio: 'Vergonhoso'

O zagueiro Walter Kannemann deixou o gramado após o empate entre Grêmio e Internacional por 1 a 1, hoje, pelo Brasileirão, revoltado com a arbitragem. O argentino reclamou de um suposto pênalti não marcado para o time gremista.

Eles não cansam. A gente briga, corre, os rivais têm bons jogadores, dinheiro, bons times. A gente briga, corre, faz por merecer e não apitam nunca para nós. No jogo anterior, foi pênalti para nós contra o Flamengo. É vergonhoso. Contra nós, se pega na unha é pênalti. Para nós, pega no peito e no braço do rival não é nada. Hoje, o cara chega uma hora atrasado, por trás... Assim é difícil, mas vamos seguir. Kannemann, ao SporTV

O que aconteceu

O lance reclamado por Kannemann aconteceu no segundo tempo. Aravena se chocou com Aguirre e caiu na área já perto dos acréscimos.