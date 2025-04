Série D começa com empate da Portuguesa e derrotas de Água Santa e Monte Azul

Com muito equilíbrio e poucos gols começou, neste sábado, a Série D do Campeonato Brasileiro. Foram disputados 21 jogos, com as presenças de três clubes paulistas. O saldo acabou sendo negativo, com duas derrotas e o empate da Portuguesa, por 2 a 2, com o Boavista-RJ, em Saquarema (RJ). Outros 11 jogos completarão a rodada domingo.

A Portuguesa ficou à frente do placar duas vezes, com Rildo e Cristiano, mas Caetano buscou o empate com dois gols. Eles estão no Grupo A6, mesmo do Água Santa que recebeu o Pouso Alegre-MG no Distrital do Inamar, em Diadema, e perdeu por 3 a 2.

Nos outros dois jogos do grupo, o Maricá-RJ venceu o Rio Branco-ES, por 2 a 0, e empate por 1 a 1 entre Porto Vitória-ES e Nova Iguaçu-RJ.