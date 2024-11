Whindersson contra comediante: quem mais luta no card de Tyson e Paul?

No dia 15 de novembro, Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam no tão esperado confronto proposto pelo youtuber americano. Os dois são a principal atração da noite, mas outros nomes fazem parte do card principal do evento.

O que aconteceu

Um deles é Whindersson Nunes, de 29 anos, que vai ao ringue pela primeira vez no ano. O comediante brasileiro tem duas vitórias, duas derrotas e um empate na carreira.

No dia 15, ele enfrenta o boxeador e influenciador indiano Neeraj Goyat, que, aos 32 anos, tem 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates.