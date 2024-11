Grid da F1 em 2025 tem Bortoleto e vaga indefinida; veja pilotos garantidos

Gabriel Bortoleto foi anunciado como piloto da Sauber/Audi para 2025 e deixou apenas uma vaga em aberto para a próxima temporada da Fórmula 1.

O que aconteceu

O brasileiro formará dupla com Nico Hulkenberg, hoje na Haas. É o primeiro piloto do país a ocupar uma vaga permanente no grid desde o fim de 2017, quando Felipe Massa se aposentou.

Bortoleto não será o único estreante do ano que vem. Kimi Antonelli (Mercedes) e Jack Doohan (Alpine) também cumprirão suas primeiras temporadas na principal categoria de automobilismo do mundo.