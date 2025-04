Fluminense, de Renato Gaúcho, recebe o Vitória de olho na liderança do Brasileirão

Preservado no jogo em São Paulo, o meia Paulo Henrique Ganso volta a ficar à disposição da comissão técnica. A tendência é que ele seja titular pela primeira vez desde que se recuperou de uma miocardite. Até o momento, o meia entrou em campo três vezes: duas pelo Brasileiro, ambas saindo do banco (Bragantino e Santos) e uma pela Sul-Americana, como titular (San José).

O volante Hércules, que foi desfalque contra o clube paulista por conta de dores na coxa esquerda, também será relacionado. Ele disputa a titularidade com Facundo Bernal, que foi utilizado na última partida e faz bom começo de temporada.

O principal desfalque é o zagueiro Thiago Silva. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e vai ser baixa por ao menos um mês. Sem o capitão, Ignácio é o favorito para formar a dupla de zaga com Juan Freytes. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes também não está disponível e Renê continua dono da posição.

Os meias Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, Riquelme Felipe, com uma entorse no joelho esquerdo, e Isaque, com uma lesão no ligamento do joelho direito, aumentam a lista de desfalques do técnico Renato Gaúcho, que recentemente valorizou as opções do elenco diante das baixas.

"Eu tenho muitas opções. Você muda três, quatro jogadores a cada partida. Na Sul-Americana, foram dez diferentes e o time tem buscado os resultados. Não treino o time, treino o grupo. Os jogadores têm que estar preparados. Eles têm prestado atenção nos trabalhos táticos. Quando uma peça muda, o trabalho continua", disse Renato.

A escalação do Vitória não deve ter surpresas. A tendência é que o técnico Thiago Carpini utilize os mesmos jogadores que começaram jogando no triunfo sobre o Fortaleza. A dúvida está no meio-campo. Ricardo Ryller, titular no meio de semana, disputa o posto com Willian Oliveira. Pepe corre por fora na disputa e deve seguir no banco de reservas.