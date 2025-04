Palmeiras reencontra a paz e vai a Fortaleza em busca da sexta vitória seguida na temporada

"As vitórias são reflexo do nosso trabalho. Temos que seguir com os pés no chão, porque é assim que conseguimos tudo o que já conquistamos até aqui", afirmou o capitão Gustavo Gómez, que tem jogado com Micael ao seu lado e às vezes numa linha de três, na qual se insere também Bruno Fuchs, embora este também atue como lateral-direito e tenha se revezado com Giay.

O meio-campista Lucas Evangelista voltou a treinar após se recuperar de um trauma na coxa direita e pode ser a novidade no banco de reservas. Os outros desfalques são os mesmos: Raphael Veiga, Mayke, Marcos Rocha e Murilo, todos machucados.

A base que Abel encontrou tem jogado bem, com Felipe Anderson na armação das jogadas ao lado de Estêvão, e Facundo Torres do outro lado, o esquerdo, em harmonia com o compatriota Piquerez, e Vitor Roque no comando de ataque. Mas é possível que o treinador rode o elenco pensando no desgaste causado pela sequência de jogos e no duelo seguinte, diante do Bolivar, na altitude de La Paz.

O Fortaleza, com cinco pontos, e vem de maus resultados. O time só venceu dois dos últimos dez jogos - sem considerar a partida contra o Colo-Colo, que foi cancelada. David Luiz, um dos líderes do elenco, representa "a moleza dentro de campo", na visão de torcedores que cobraram o elenco na última quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS