Memphis garante não ter influenciado na demissão de Ramón e mira mais gols pelo Corinthians

Astro do Corinthians e um dos líderes do atual elenco, Memphis Depay descartou qualquer influência na demissão de Ramón Díaz. O atacante falou, após a vitória de 2 a 1 sobre o Sport, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, sobre a saída do treinador argentino

"Despedidas podem ser dramáticas. Se as pessoas pensam nisso (ter influência na demissão), então podem me chamar de vice-presidente. Eu sou um jogador, falo sobre o jogo. Vocês me fazem as perguntas, e eu estou aberto para falar o que acho que precisa melhorar. Não tenho nenhum impacto na demissão de um técnico", disse.

No primeiro jogo após a mudança de comissão técnica, o camisa 10 se destacou. O holandês anotou dois gols e liderou a virada alvinegra sobre os pernambucanos.