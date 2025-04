Após goleada, Mirassol busca segunda vitória na Série A diante do Juventude no Sul

Apesar da recente ascensão do Mirassol ao cenário nacional, os clubes já se enfrentaram seis vezes, com equilíbrio no retrospecto. Foram três vitórias do Juventude, duas do Mirassol e um empate, com a maioria dos encontros acontecendo em divisões inferiores - quatro na Série D e dois na Série B.

A partida representa mais do que três pontos: é a chance de ambos confirmarem suas ambições nesta Série A. Para o Juventude, a missão é se manter forte em casa e deixar a goleada para trás. Já para o Mirassol, é mais uma oportunidade de continuar escrevendo história.

No Juventude, o técnico Fábio Matias promove mudanças após a dura derrota no Maracanã. O time terá o retorno do volante Daniel Giraldo, que cumpriu o protocolo de concussão e volta a ficar à disposição para reforçar o meio de campo da equipe gaúcha.

Matias ainda avalia alterações por questões físicas e também com o objetivo de dar um novo ânimo ao elenco. Envolvido em uma investigação sobre manipulação de resultados, o meia Ênio pode retornar ao time titular e disputa vaga com Giovanny. No comando do ataque, a dúvida está entre Matheus Babi e Gilberto.

Para esta partida, o técnico Rafael Guanaes terá apenas uma baixa confirmada no Mirassol: o meia Gabriel, que deixou o jogo com o Grêmio sentindo dores musculares e não foi relacionado. Yago Felipe é uma das opções para o setor.

Apesar da ausência de Gabriel, o treinador enfatizou a preparação da equipe e os desafios que o time enfrentará em Caxias do Sul. "Será um jogo difícil. O Juventude é um mandante poderoso, as baixas temperaturas também, várias coisas para focar. O jogo do Grêmio já ficou para trás, desde ontem já trabalhamos olhando para frente", afirmou Guanaes, destacando a importância de focar no próximo desafio e não se deixar levar pela euforia da vitória anterior.