Joe Rogan sai em defesa de Cain Velasquez e critica decisão judicial

Estado emocional

Para o apresentador, a reação de Cain Velasquez ao descobrir o suposto abuso contra seu filho foi o reflexo de uma "fúria assassina por um bom motivo". Ele afirmou que o ex-lutador estava tomado por uma emoção extrema e momentânea que justificaria uma alegação de insanidade temporária.

"Quero dizer, se existe uma alegação de insanidade temporária, essa é a alegação. Se existe uma pessoa que pode dizer com razão: 'Eu estava temporariamente insano', é um pai que está perseguindo alguém, especialmente um homem que molesta seu filho", explicou.

Ajuda presidencial

Joe Rogan também demonstrou esperança de que o presidente Donald Trump conceda um perdão presidencial a Cain Velasquez, considerando a gravidade emocional do caso e o tempo já cumprido pelo ex-lutador. Durante o podcast, ele mencionou a recente presença presidencial em um evento do UFC como oportunidade para sensibilizar o líder da Casa Branca sobre o caso. O comentarista ainda sugeriu que Dana White, CEO do UFC e aliado próximo de Trump, intervisse nos bastidores para ajudar.

Relembre o caso

Preso em fevereiro de 2022, Cain foi acusado de tentativa de homicídio, entre outros crimes, após, supostamente, se envolver em uma perseguição de carro em alta velocidade e disparar vários tiros contra um veículo contendo Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho, na época com apenas quatro anos, em uma creche. Um dos disparos atingiu o padrasto do alvo original, Paul Bender, causando um ferimento no braço.