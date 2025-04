Após 16 rodadas, Santos busca vencer duas partidas consecutivas na Série A

O Santos vive momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico interino César Sampaio, a equipe conquistou sua primeira vitória na competição na última quarta-feira, contra o Atlético-MG, por 2 a 0.

Com isso, no próximo compromisso, diante do São Paulo, a equipe alvinegra busca a segunda vitória consecutiva na Série A, feito que não acontece desde outubro de 2023, ou seja, 16 rodadas.

A última vez que o Alvinegro Praiano conseguiu dois êxitos seguidos no Brasileirão, foi da 25ª à 26ª rodada. Na ocasião, o time bateu o Palmeiras (2 a 1) e Vasco (4 a 1). O Peixe também venceu o Bahia, na rodada 24, marcando três triunfos consecutivos.