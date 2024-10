Medalhista olímpica na vela é eleita vice-prefeita em Niterói

Swan assumirá pouco menos de um ano após ter disputado as Olimpíadas de Paris-2024. Ela ficou no décimo lugar da vale na classe 470 mista ao lado de Henrique Haddad.

Antes de disputar as Olimpíadas de Paris-2024 e as eleições, Isabel atuou na comissão de esportes femininos do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ele também vem atuando como presidente da associação de atletas da Panam Sports.

Conquistamos hoje a maior votação para prefeito da história de nossa cidade. Uma grande vitória da democracia, da boa gestão e do compromisso com a qualidade de vida de todos os niteroienses! Agradeço a todos que saíram de casa para votar em nosso projeto. Sou imensamente grato pela confiança de cada um, e é uma enorme felicidade receber todo esse apoio e carinho ao longo dessa jornada.

Temos um profundo amor por Niterói e um compromisso inabalável de trabalhar incansavelmente pela nossa cidade. Quando assumi a prefeitura, encontrei uma cidade endividada e com seu orgulho ferido, mas, com muito planejamento e gestão, transformamos esse cenário desafiador. Tiramos do papel obras esperadas há décadas, como o túnel Charitas-Cafubá, e enfrentamos juntos a pandemia, salvando vidas e protegendo o emprego e a renda dos niteroienses.