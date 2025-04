Torcedores do Colo-Colo invadem ginásio durante caos, furtam uniformes e causam depredação

A confusão envolvendo a torcida do Colo-Colo na partida com o Fortaleza, pela Copa Libertadores, terminou de maneira trágica, com a morte de dois jovens nos arredores do Estádio Monumental na noite desta quinta-feira. Para piorar a história, o time de juniores do clube chileno também saiu prejudicado. Em meio ao conflito com a polícia, membros de uma uniformizada da equipe da casa vandalizaram o ginásio da base e furtaram uniformes.

Segundo o jornal La Tercera, indivíduos desconhecidos invadiram a área de futebol juvenil do Colo-Colo e levaram camisas e materiais esportivos usados em treinos e partidas. Também causaram danos no próprio ginásio.

O caos foi instaurado a partir dos 24 minutos do segundo tempo. Revoltados com a mortes de um adolescente de 13 anos e uma jovem de 18, ocorridas do lado de fora do estádio, torcedores do Colo-Colo romperam a barreira de acrílico que separa a arquibancada do campo e invadiram o gramado. Jogadores do Fortaleza e os membros da equipe de arbitragem precisaram correr para os vestiários.