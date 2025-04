Lando Norris é o mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Bahrein; Bortoleto é o 11º

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, teve um bom desempenho e terminou na 11ª posição, com o tempo de 1min34s628. Felipe Drugovich (Aston Martin), correndo no lugar de Fernando Alonso, foi o 16º colocado, com 1min35s198.

O segundo treino livre do GP do Bahrein acontece ainda nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília). Neste sábado, acontecem o terceiro livre, às 9h30, e a classificação, às 13 horas. Por fim, o Grande Prêmio do Bahrein é neste domingo, às 12 horas.