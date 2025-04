Bortoleto é o 11º e Drugovich obtém 16º tempo no 1º treino livre do GP do Bahrein de F-1

O fim de semana do GP do Bahrein de Fórmula 1 foi aberto nesta sexta-feira com dois pilotos brasileiros na pista. Gabriel Bortoleto, titular da Sauber, obteve o 11º tempo, enquanto Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin, anotou o 16º numa sessão marcada pelo forte calor no Circuito Internacional de Sakhir. Lando Norris, piloto da McLaren que lidera o campeonato, foi o mais veloz do treino.

Bortoleto igualou sua melhor posição num treino livre desde sua estreia. Ele também anotara o 11º melhor tempo no terceiro treino livre do GP da Austrália, que abriu o campeonato, no mês passado.

O jovem brasileiro oscilou dentro do Top 10 ao longo da maior parte do treino. Na metade da sessão, chegou a registrar o melhor tempo, com 1min34s628. Mas logo foi superado pelos adversários, incluindo o alemão Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe. O experiente piloto terminou a atividade no sexto posto.