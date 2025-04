Renato Gáucho explica time misto na goleada do Fluminense pela Sul-Americana: "Tenho um grupo"

Assim, o Fluminense segue na liderança do grupo F, com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento. O próximo compromisso pela Copa Sul-Americana é apenas no dia 23 de abril, quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Unión Española, do Chile, no Estádio Santa Laura.

Antes disso, a equipe do técnico Renato Gaúcho volta a campo neste domingo, às 19h30, quando recebe o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Fluminense é o 9º colocado, com três pontos. O Peixe ocupa a 16ª posição, com um ponto conquistado.

"Clube grande é jogo a jogo. Hoje jogamos na Copa Sul-Americana com equipe diferente, não só porque eu queria uma equipe diferente. Tem o cansaço, domingo tem jogo importante e vamos com força máxima. Depois, o Corinthians. Sempre que possível, vamos colocar uma equipe forte, mas às vezes não dá", projetou Renato Gaúcho.