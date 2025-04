Torcedores depredaram sede e CT do Colo-Colo antes de jogo contra o Fortaleza

Um grupo de torcedores invadiu a Casa Alba, centro de treinamento do Colo-Colo, horas antes da partida entre o clube chileno e o Fortaleza pela Copa Libertadores. O CT está localizado junto ao Estádio Monumental David Arellano, onde pouco depois aconteceu outro tumulto que resultou na morte de dois torcedores. Cerca de dez pessoas foram detidas.

Segundo o jornal chileno Canal T13, torcedores saquearam camisas e materiais esportivos da Casa Alba e depredaram a academia do centro de treinamentos do Colo Colo. Os vestiários da base, departamentos médicos, alojamentos e áreas de treinamento físico do clube ficam na instalação.

"Um grupo de indivíduos tentou entrar na Casa Alba e, posteriormente, no Estádio Monumental. Nesse contexto, o pessoal de controle de ordem pública realizou diversas manobras com o objetivo principal de impedir o ingresso dessas pessoas", explicou o promotor Francisco Mores, da Promotoria de Flagrantes do Monumental.