Presidente da Fifa condena atos de violência em Colo-Colo x Fortaleza

Tumulto e mortes antes da partida

Segundo o jornal La Tercera, do Chile, a confusão começou antes do embate, quando alguns torcedores forçaram as entradas pelos setores Tucapel e Caupolicán — ambas na região da Avenida Marathon e destinadas aos mandantes.

A polícia foi acionada, e duas pessoas morreram em meio ao tumulto: um jovem de 18 anos e um menino de 13. Outros dez torcedores acabaram presos.

O La Tercera informou que um caminhão teria atropelado as vítimas, que foram esmagadas por uma estrutura que desabou em meio à confusão.

Está sendo investigado se algum carro da polícia esteve envolvido nas mortes. O que se sabe até agora é que uma das barras esmaga estes dois jovens junto com um peso maior, um peso que pode ser atribuído a diferentes causas — e tudo está sendo investigado para poder determinar qual foi, finalmente, a causa da morte. [...] Várias pessoas tentaram derrubar as grades no interesse de tentar entrar no estádio, mas o contexto é pouco claro. Estamos trabalhando com as câmeras do local para poder determinar a forma como os eventos ocorreram. Francisco Mores, promotor, ao La Tercera

Conmebol se manifesta

A Conmebol só se manifestou sobre o caso quase duas horas após o ocorrido, quando a situação já estava controlada — e com o estádio vazio. Além da suspensão, houve recado em solidariedade às famílias das vítimas.