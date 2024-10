TV: Carreta que matou remadores tinha um freio em condição e foi guinchada

A carreta ficou sem combustível na sexta-feira (18), ainda no estado de São Paulo. No sábado (19), já no Paraná, um problema na embreagem fez com que o veículo fosse rebocado. Um mecânico foi acionado e chegou a trocar a embreagem, mas não completou o serviço após a caixa de câmbio cair na cabeça de seu assistente.

A última parada antes do acidente aconteceu já no domingo (20). Um mecânico local foi chamado para completar o serviço, mas o veículo andou só 1km até dar novo problema e ser escoltado até um pedágio próximo, onde o mesmo mecânico, conhecido como Antonio "Bino" da Costa, reconectou um fio ligado ao sistema de marchas que estaria rompido.

A carreta bateu na van cerca de uma hora e meia depois. A van foi arrastada para fora da pista pelo caminhão, que tombou em cima dela na sequência. No acidente morrerem sete remadores do projeto "Remar para o Futuro", o técnico deles e o motorista da van. Apenas o motorista da carreta e um atleta de 17 anos sobreviveram.

Inquérito e responsabilizados

Nicollas de Lima, motorista da carreta, afirmou que esta era a primeira vez que ele pilotava o veículo. Segundo ele, em depoimento divulgado pelo Fantástico, era uma "teste" para ver se gostava da função.