Braathen é 4º, e Brasil tem melhor resultado da história no esqui alpino

Braathen chegou a anunciar aposentadoria no final do ano passado e ficou 12 meses sem competir. O seu retorno aconteceu justamente neste domingo (27), em sua primeira competição como 'brasileiro'.

Ele faz história com o resultado, sendo agora o melhor brasileiro em Copas do Mundo de esqui alpino e de qualquer esporte de inverno.

Isabel Clark, do snowboard cross, é a brasileira que mais vezes participou de etapas de Copa do Mundo em qualquer modalidade de inverno e a dona do melhor resultado brasileiro em Jogos Olímpicos de Inverno, segundo o site Olimpíada Todo Dia.

Entre 2001 e 2018, ela ficou sete vezes entre as dez melhores de uma etapa de Copa do Mundo. O melhor desempenho veio na temporada 2013/2014 com um sexto lugar em Andorra.

Lucas Braathen tem como principal objetivo conquistar a medalha nas Olimpíadas de Inverno em 2026, que seria inédita para o Brasil.