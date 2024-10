Felipe Meligeni perde final em Curitiba, mas volta a subir no ranking

Com o vice em Curitiba, torneio masculino com a segunda maior premiação em dinheiro entre os disputados no Brasil, Meligeni garantiu uma boa subida no ranking e deve aparecer perto da 150ª posição, saltando 17 postos, no ranking que será publicado nesta segunda-feira pela ATP.

Felipe segue afirmando que seu próximo objetivo no circuito é entrar e se consolidar no top 100, mas vem encontrando dificuldades para isto. O campineiro entrou no top 150 em julho de 2022, quando ganhou o Challenger de Iasi, na Romênia. Nestes dois anos, contudo, o máximo que Meligeni conseguiu foi alcançar o 128º lugar no ranking.