Bruno Henrique: como mundo do esporte tratou casos de envolvimento com apostas

Alef Manga foi punido por meio de outra investigação e também recebeu 360 dias, além de multa de R$ 50 mil. Ele já voltou a atuar, no último ano, e atualmente defende o Avaí, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Fora do Brasil, as leis europeias no futebol são ainda mais rígidas. No Campeonato Inglês, Lucas Paquetá, do West Ham foi denunciado após investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). É apurada a conduta do meia em quatro jogos do West Ham, no Inglês, entre 2022 e 2023, com benefício de familiares. O atleta nega o envolvimento, e conhecerá a decisão da FA ao final desta temporada.

No mesmo caso de Paquetá, esteve envolvido Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, no período em que o atacante atuava no Betis, da Espanha. Na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, três pessoas foram indiciadas, incluindo Bruno Tolentino Coelho, tio de Paquetá, cuja transferência via Pix no valor de R$ 30 mil ao atacante foi constatada nas averiguações.

Também na Inglaterra, Ivan Toney, do Brentford, pegou um gancho de oito meses após infringir 232 vezes o código de conduta que proíbe atletas de fazerem apostas, feitas entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021. O atacante também recebeu multa de 50 mil libras (R$ 306,8 mil).

Das 29 apostas em resultados da partida, Toney apostou 16 vezes que seu time venceria. Ele veio a atuar em 11 destas partidas e esteve no banco de reservas em outra ocasião. O caso mais chocante são as 13 apostas restantes, no qual o atacante torceu para que seu próprio time perdesse. Atualmente, defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

O italiano Sandro Tonali, do Newcastle, cumpriu suspensão de dez meses por apostas ilegais enquanto atuava no Milan e no Brescia. A pena foi definida pela Federação de Futebol da Itália (FIGC). O jogador confessou que apostava em vitórias dos times pelos quais atuava.