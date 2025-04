COB anuncia renovação com farmacêutica e amplia atenção à saúde mental

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, hoje (16), a renovação de patrocínio com a Medley para o próximo ciclo olímpico. A saúde mental no mundo esportivo foi citada como ponto de destaque e tema de debate no evento.

A vitória, a medalha, vem de cada detalhe. Então, esse é o nosso trabalho no COB, não deixar escapar nenhum detalhe da preparação do nosso atleta. E hoje em dia temos ouvido e discutido muito a questão da saúde mental. Temos dado muita importância para esse aspecto, porque pode fazer a diferença não só no resultado final, mas para a vida da pessoa, do cidadão. O atleta não é só fornecedor de medalhas, mas uma pessoa que precisa ser construída ao longo do tempo, estar bem socialmente, mentalmente e fisicamente. Queremos o bem-estar dele Marco La Porta, presidente do COB

O que aconteceu

O COB divulgou que lançará em maio o curso "Saúde Mental no Esporte". A iniciativa integra o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), braço educacional da entidade.