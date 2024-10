Revezamento do Brasil ganha 1ª medalha em Copas do Mundo de Águas Abertas

O Brasil completou o percurso com a marca de 1:11:02.30. A Austrália conquistou o ouro e os Estados Unidos ficaram com o bronze.

Após os resultados de Hong Kong, Ana Marcela Cunha segue como líder do ranking da Copa do Mundo de 2024 com 2350 pontos. Viviane Jungblut está em terceiro com 1900 pontos.

O Brasil também participou das provas individuais nesta etapa de Hong Kong. Veja os resultados:

Feminino

Ana Marcela Cunha - 8º

Viviane Jungblut - 10º

Cibelle Jungblut - 11º

Lizian Sobral - 23º

Isabela Tramontana - 24º