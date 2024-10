Clube de remadores mortos em acidente tinha 2 passagens de avião e não usou

O Centro Português poderia ter manifestado o interesse nas passagens, mas não o fez. Em contato com o UOL, o CBC alegou que "no caso específico deste clube para este CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes), não houve solicitação".

Coordenador do projeto Remar para o Futuro, Fabrício Boscolo disse não ter conhecimento sobre o benefício. Segundo ele, o técnico Oguener Tissot - que morreu no acidente - era o responsável pelas informações administrativas e gerenciais.

Lamentavelmente, eu não tenho conhecimento sobre isso. O Oguener tinha todas as informações administrativas e gerenciais. Agora, por favor: com nove atletas em uma delegação, se enviássemos duas pessoas de avião, as outras iriam como?

Fabrício Boscolo

CBC oferece até 8 passagens para clubes

O CBC é a entidade que reúne os clubes formadores de atletas no país e é um dos quatro integrantes do SND (Sistema Nacional do Desporto), que recebem verbas das loterias para fomentar o esporte. Os outros são COB (Comitê Olímpico do Brasil), CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e CBCP (Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos).

A verba para as passagens vem do repasse das loterias. Cada clube associado pode pedir passagens para sete atletas e um técnico para um CBI por temporada. O Centro Português, porém, tinha status de aspirante, o que diminuiu a oferta de passagens.