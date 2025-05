Criciúma e Volta Redonda empatam em duelo da parte de baixo da Série B

Neste domingo, no Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma empatou contra o Volta Redonda sem gols, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão. O resultado não foi positivo para nenhuma das duas equipes, já que precisam somar pontos para saírem da briga contra o rebaixamento.

Diante do empate em casa, o Criciúma permaneceu na 15ª colocação, com seis pontos conquistados. Por sua vez, o Volta Redonda desperdiçou a chance de sair do Z4 e continuou na 17ª posição, com cinco unidades somadas.

Pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma visita o CRB, às 16h (de Brasília) do próximo domingo (18), no Estádio Rei Pelé. Já o Volta Redonda tem como próximo compromisso o Amazonas, no dia 19 (segunda-feira), às 19h, no Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira.