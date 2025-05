Matheus Pereira desencanta e Cruzeiro goleia Sport na Ilha do Retiro

O próximo compromisso do Cruzeiro é pela Sul-Americana, na quarta, contra o Palestino. O Sport joga no sábado, pelo Brasileirão, contra o Ceará.

Como foi o jogo

Passeio cruzeirense em 45 minutos. A Raposa não demorou para se sentir confortável em campo, mesmo jogando fora de casa. O placar foi inaugurado por Christian antes dos 10 minutos de partida, e antes dos 20, Kaio Jorge ampliou. Natural de Olinda, o atacante não comemorou o gol marcado. O Leão ensaiou uma reação com Pablo, mas Cássio fez uma grande defesa na única vez que foi exigido. Antes do intervalo, deu tempo de mais um: Matheus Pereira fez o terceiro do Cruzeiro.

Goleada aumenta, e torcedores do Sport vão embora cedo. O segundo tempo começou com um ritmo mais equilibrado, ao menos nos minutos iniciais. Bastou um vacilo na defesa do Leão e Matheus Pereira assinou mais um, o segundo dele no campeonato. O quarto gol fez parte da torcida da casa deixar o estádio em protesto.

Lances de destaque

0 x 1. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Kaiki cruzou no miolo da área. A bola passou por Kaio Jorge mas chegou em Christian, que dividiu com Igor Cariús e desviou para o fundo do gol.