Cruzeiro só pensa no Brasileirão e massacra na Ilha do Retiro

No primeiro tempo, com gols de Christian, aos 8 minutos, Kaio Jorge, aos 18 só para lembrar, respeitosamente, da lei do ex, e Matheus Pereira, aos 46.

Como o meia está disposto a fazer definitivamente as pazes com a torcida azul, voltou a marcar, aos 8, do segundo tempo.

Não perca a conta: já estava 4 a 0 e contando.

O único risco que os mineiros corriam estava numa eventual invasão da enfurecida torcida pernambucana.

Aos 20 minutos a torcida já chamava, em coro, o estreante técnico António Oliveira de burro, algo nunca visto.

Ah, vantagem nenhuma porque o Sport está em último lugar, marcado para cair.