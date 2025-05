Cruzeiro goleia Sport, estraga estreia de António Oliveira e acaba com tabu na Ilha

O Cruzeiro goleou o Sport neste domingo, por 4 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Cariús (contra), Kaio Jorge e Matheus Pereira (2) marcaram os gols do Cabuloso, que estragou a estreia do técnico português António Oliveira, ex-Corinthians, à frente do Leão.

Com o resultado, o Cruzeiro também acabou com um tabu de nove anos sem vencer o Sport na Ilha do Retiro. A equipe também chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão e começa a ocupar as primeiras colocações da tabela.

O Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Palestino, do Chile, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. Já o Sport entrará em cação novamente no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.