Jogador de hóquei desloca dedo após trocar socos com rival; imagens fortes

Arseneau tentou colocar o dedo no lugar em seguida. Entretanto, ele não conseguiu e precisou de ajuda dos médicos. O atleta não conseguiu retornar à partida.

Kale Kessy, por outro lado, não teve maiores problemas e seguiu no jogo. O jogo terminou com vitória do Laval Rockets por 1 a 0.

As brigas no hóquei no gelo são permitidas. Existem, no entanto, algumas regras: somente embates de 1 contra 1, só partes altas do corpo do adversário podem ser atingidas e o taco não pode ser usado. Elas são interrompidas pelos árbitros quando um atleta cai no chão ou quando eles julgam que os limites estão sendo ultrapassados.