Barca do Botafogo já tem seis nomes. Veja quem são e para onde vão

Eduardo, Marçal, Tchê Tchê e Óscar Romero não terão seus contratos renovados. O principal motivo é o lado financeiro, como informou inicialmente o ge. A diretoria avaliou que será melhor investir em novos nomes do que manter seus altos salários. Tchê Tchê e Eduardo, por exemplo, já se despediram dos companheiros após a eliminação em Doha. Os quatro despertam interesses de clubes do Brasil e do exterior.

Artur Jorge fica?

A permanência de Artur Jorge também é uma incógnita. Apesar de ter contrato até dezembro de 2025, o treinador português está valorizado no mercado, tem propostas do exterior e também sente falta da distância da família, que ficou em Portugal. A continuação do trabalho também passa por uma valorização salarial.