Família de cruzeirense morto agora quer R$ 22 milhões do Palmeiras

O Palmeiras sofreu mais 3 processos da família de José Victor dos Santos Miranda, que morreu no último dia 29 de outubro após uma emboscada da torcida organizada do time alviverde contra a do Cruzeiro.

No total, agora, as cobranças dos parentes da vítima contra o Palmeiras nos tribunais de São Paulo superam a marca dos R$ 20 milhões.

As novas ações foram abertas pelo filho, pelo pai e pela irmã. Antes, a mãe, o irmão e os avós também haviam ingressado no Poder Judiciário.