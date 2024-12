O fracasso de Flamengo e Corinthians nos planos de sócios-torcedores

Acontece que os dois últimos campeonatos registraram as duas maiores médias de público da história do país. Foram 26.502 em 2023 e 25.781 em 2024.

O fiasco de Flamengo e Corinthians não é este. O Flamengo teve a melhor média de público (51 mil), Corinthians em segundo (44 mil).

Como explicar o Corinthians em 14º em número de sócios-torcedores adimplentes em 12 de dezembro e o Flamengo e sétimo lugar?

O fiasco do Flamengo é mais exemplar. O sócio rubro-negro tem poucas vantagens até para comprar ingressos, boa parte está fora do Rio de Janeiro e não vai ao estádio. No caso do Palmeiras, o recordista de sócios com 197 mil, ao menos a certeza de comprar ingressos se tiver presença em todas as partidas haverá.

O programa Avanti, do Palmeiras, premia quem tem mais assiduidade aos jogos. Do Corinthians, também. Mas houve muitas mudanças recentes que dificultaram a vida de quem simplesmente quer comprar ingressos. No Flamengo, a preferência é de quem paga mais caro, um contrassenso para o clube mais popular.

Independentemente das opções para elaborar os planos, o Flamengo não poderia ter menos sócios do que o Botafogo. O Corinthians, maior torcida em São Paulo, fica atrás de seus três rivais regionais em sócios-torcedores. O Palmeiras é o líder, com 197 mil, o São Paulo fica em décimo, com 57 mil, o Santos, em 12º, com 46 mil. O Corinthians está em 14º, atrás do Fortaleza, com 44 mil.