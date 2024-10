Após ficar fora de top 3, Ramon Dino se supera e vence o Mr. Olympia Brasil

Ramon Dino venceu o Mr. Olympia Brasil neste domingo (20), disputado no Anhembi, em São Paulo, na categoria Classic Physique.

Com o resultado, o Dinossauro Acreano garante vaga na próxima edição internacional do Mr. Olympia. Há cerca de uma semana, o brasileiro havia ficado fora do top 3 do evento e corria o risco de não se classificar para a maior competição de fisiculturismo do mundo.

Outro brasileiro a competir, Livingston Livinho ficou em segundo lugar, seguido pelo britânico Niall Darwen, que fechou o pódio.