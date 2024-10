Cariani detona atuação de Ramon Dino no Mr. Olympia: 'Parecia um amador'

O empresário e influenciador fitness Renato Cariani detonou a atuação de Ramon Dino nas prévias da categoria Classic Physique no Mr. Olympia. O atleta brasileiro transpirou muito no palco enquanto fazia as poses e a tinta em seu corpo começou a derreter — o que prejudicou sua performance e fez ele ficar fora do top 3.

O que disse Cariani

Estou sem palavras. Eu nunca vi um atleta de ponta como o Ramon, finalista de Olympia, suar tanto. Parecia um atleta amador. Um atleta Olympia não pode suar daquele jeito. Você se recorda de algum atleta Olympia suar desse jeito no palco? Ele começou a derreter muito mais quando se viu fora do top 3.

Renato Cariani, em live no seu canal no Youtube, enquanto reagia à competição.

Júlio Balestrini, outra figura influente no mundo do fisiculturismo, explicou por que Dino acabou perdendo espaço no top 3.