Rayssa domina e vai à final do STU Rio com maior nota; Pâmela também avança

A final será disputada neste domingo (20). Os horários ainda serão confirmados pela organização. Neste sábado (19), as semis começaram mais tarde devido à chuva, e as pistas precisaram ser secadas.

Já Maria Almeida e Giovana Dias foram eliminadas na primeira bateria. Maria ficou em terceiro, com 67,46 de nota, e Giovana terminou em último da bateria, com 46,55. A japonesa Miyu Ito e a espanhola Daniela Terol se classificaram para a final, com com 82,18 e 73,70, respectivamente.

Como foram as baterias

A primeira bateria não teve final feliz para as brasileiras. Giovana Dias não conseguiu ir bem nas suas tentativas e ficou em último, enquanto Maria ficou na briga até a última volta. A skatista de 17 anos chegou perto, melhorou sua nota no fim, mas ficou sem a vaga na final.

Muito tranquila, Rayssa não teve dificuldades e avançou em primeiro. Ela já começou com uma boa nota, apesar de ter caído na última manobra da primeira volta, e depois ainda melhorou sua pontuação. Travou mais um duelo particular com a amiga australiana, levando a melhor desta vez.