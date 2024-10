Raicca vê skate feminino evoluir: 'Quando comecei quase não tinha menina'

Primeira brasileira campeã mundial de skate park, Raicca Ventura enxerga uma evolução rápida da modalidade feminina no Brasil. Com apenas 17 anos, a paulista de São Caetano do Sul diz que quando começou haviam poucas meninas praticando o esporte.

Nossa, o skate feminino vem cada vez mais evoluindo. Quando comecei, não tinha quase nenhuma menina. E hoje em dia, caramba, quase só tem menina andando de skate, então eu fico muito feliz.

Raicca Ventura

Apoio da família foi fundamental

Filha de um skatista e com um tio também com histórico na modalidade, Raicca acredita que o apoio da família foi fundamental para que ela se dedicasse ao skate, diferentemente do que ocorre com algumas meninas, que sofrem preconceito por praticar o esporte.