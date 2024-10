Bronze em Paris, Akio desabafa: 'Tem pessoas que não aceitam bem o skate'

"Fico feliz de estarem me considerando um dos favoritos na competição, porque tem grandes nomes do skate aqui, todo mundo está se esforçando muito para chegar no maior nível, inclusive eu. É um prazer ter o devido reconhecimento", disse Japinha.

O skatista brasileiro também costuma agitar o público com suas apresentações de malabares. A atração do atleta estará presente no evento, mas ele se mostra humilde: