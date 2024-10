Fisiculturista brasileira é internada com desidratação severa após pódio

A fisiculturista Eduarda Bezerra foi hospitalizada após ficar em terceiro lugar na categoria Wellness no Mr. Olympia, a "Copa do Mundo do fisiculturismo", realizado nos EUA.

O que aconteceu

Eduarda relatou que estava se sentindo muito mal após o evento em Las Vegas: "Muito calafrio e febre". Estreante no torneio, a atleta de 25 anos conquistou uma posição no pódio 100% brasileiro da categoria.

Ela teve desidratação severa e foi atendida na emergência médica. A brasileira disse que não descansou depois de ter competido, e que começou a passar mal.