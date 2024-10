FMS 5: filho de Mesquita 'apaga' Nego do Borel em luta histórica

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita resolveram, com uma luta histórica, as desavenças no ringue do Fight Music Show 5. Melhor para o filho do apresentador Otávio Mesquita, que mostrou agilidade e, ovacionado, superou um vaiado rival na noite deste sábado (12), dentro do Ginásio da Portuguesa.

O professor de calistenia voltou a vencer no FMS: na 4ª edição do evento, ocorrida em fevereiro, ele atropelou o ator Thomaz Costa.

Como foi a luta

Mesquita demorou 2 segundos para acertar o desafeto, que conseguiu se recuperar. O 1° round chegou a ficar monótono, mas o professor conseguiu encaixar golpes nos segundos finais e gerou gritos de "Uh, vai morrer" por parte da torcida.