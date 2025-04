Cuca critica elenco do Atlético-MG e promete reforços para o Brasileirão

Acostumado a frequentar a lista de favoritos ao título, o Atlético-MG ainda não venceu neste Brasileirão. Em três jogos, foram dois empates e uma derrota. Para Cuca, a explicação está no elenco atleticano, considerado curto pelo treinador. Além disso, ele admitiu que muitos jogadores estão abaixo do esperado.

"A gente tem peças que estão abaixo. Não cabe aqui citar nomes, mas temos peças que são muito importantes para nós e estão abaixo do que podem render. Mas estamos jogando bem mesmo com estas peças abaixo (do esperado). Precisamos fazer estas peças renderem mais", comentou.

Mesmo sem citar nomes, Cuca deixou clara sua insatisfação com a performance do ataque, escalado com Hulk, Cuello e Rony no empate por 2 a 2 com o Vitória, na noite de domingo. Pelas contas do treinador, o time mineiro acumulou 80 finalizações em seus três primeiros jogos no Brasileirão. Mas marcou apenas três gols até agora.