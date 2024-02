Filho de Otávio Mesquita vence ex-Carrossel em luta tensa no FMS 4

Pouco antes de Thomaz levar um cruzado, o público gritou "Chiquititas vacilão" — fazendo confusão com as novelas do SBT. O ator ainda reagiu e conseguiu conectar golpes antes do fim do 1° round.

Os dois protagonizaram uma segunda parte equilibrada, mas com menos potência em relação aos minutos iniciais do duelo.

No 3° round, Thomaz ganhou terreno e cresceu. O ator conseguiu encaixar socos no rival, mas não acabou com a luta.

Mesquita voltou a mostrar força no 4° round. Apoiado pelo público, o filho do apresentador, por pouco, não levou o rival ao chão.

Sob gritos de "uh, vai morrer", Thomaz segurou o oponente, mostrou resistência e reequilibrou a luta no 5° round.

A parte final foi ainda mais quente e teve provocação de Thomaz, que "chamou" um furioso adversário.