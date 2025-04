Alberto Valentim prega respeito ao Retrô e cobra evolução da Ponte Preta na Série C

Após o empate fora de casa com o Figueirense na estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Alberto Valentim já projeta o próximo desafio da Ponte Preta. A equipe campineira recebe o Retrô no sábado, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, e o treinador quer ver evolução dentro de campo, mas sem abrir mão da intensidade que, segundo ele, marcou a atuação na primeira rodada.

"A torcida é um fator importante para nós, mas vamos trabalhar para recuperar os atletas e preparar o time para conseguir uma boa apresentação. Precisamos respeitar o time do Retrô, vice-campeão estadual, e não podemos achar que vamos ganhar de qualquer jeito", destacou Valentim.

Na visão do treinador, o time ainda tem ajustes a fazer, especialmente no aspecto técnico. No entanto, ele destacou a postura competitiva do elenco como um diferencial e um ponto positivo a ser mantido nas próximas rodadas. "Faremos os nossos ajustes porque podemos jogar mais. Mas o nosso comportamento foi muito positivo e isso é algo que a gente não vai negociar", afirmou.