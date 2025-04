Jean Silva se autointitula 'herói do povo' após vencer Mitchell no UFC 314

Diante de um adversário que se envolveu em uma grande polêmica no início do ano ao defender publicamente a figura de Adolf Hitler e propagar discursos antissemitas, Jean Silva tinha uma missão no UFC 314: 'ensinar uma lição' para Bryce Mitchell dentro do octógono. E foi exatamente isso que o brasileiro fez no último sábado (12), em Miami (EUA). Após dominar completamente o americano e 'apagá-lo' no segundo round com uma finalização, 'Lord' - que concretizou o desejo dos fãs de MMA - se autointitulou o "herói do povo".

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o representante da 'Fighting Nerds' projetou ter caído nas graças dos torcedores por ter vencido um duelo tão aguardado em grande estilo. Além disso, Jean minimizou a ameaça que Mitchell representou dentro do octógono. Mesmo diante de seu primeiro oponente ranqueado na categoria dos pesos-penas (66 kg), o brasileiro raramente ficou em situação de perigo no confronto.

"Eu tenho certeza que agora eu sou o herói do povo. Estavam precisando de um. E o Jean 'Lord' Silva chegou (...) Trabalhei demais para estar aqui, ralei muito. Os treinos foram muito mais complicados do que a luta. Ele (Bryce) estava realmente fazendo tudo que a gente ensaiou e planejou nos treinos. Até um certo ponto eu fiquei: 'Caraca, ou a gente entendeu muito o jogo dele ou ele tinha uma surpresa para mostrar na luta'. Tentei falar, xingar, botar o dedo na cara dele para ver se ele mostrava alguma coisa diferente, mas não. Literalmente a gente fez um excelente trabalho em ler ele", analisou 'Lord'.