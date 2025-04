João Fonseca mantém posição no ranking mesmo sem entrar em quadra

Imagem: Marina Espeche/NurPhoto via Getty Images

Tenista brasileiro de 18 anos, João Fonseca manteve o ranking mundial da ATP mesmo sem atuar. O brasileiro não entra em quadra desde 24 de março.

O que aconteceu

Fonseca é o 59º colocado no ranking geral, com 947 pontos. Na última partida que disputou, o brasileiro foi derrotado para Alex de Minaur por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 3/6.

O argentino Camilo Ugo Carabelli chegou perto de ultrapassar João Fonseca: o rival sul-americano, apesar de derrotado para Alexandre Muller por 2 sets a 0, em 7 de abril, bateu Hamad Mededovic pelo mesmo placar, com parciais 7/5 e 6/4, um dia anterior. Com a vitória, atingiu os mesmos 947 e subiu para 60º.