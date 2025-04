Corinthians: caso Vai de Bet entra em semana decisiva, com depoimento de dirigentes à polícia

VERSÃO CONTRADITÓRIA

Em dezembro de 2024, o empresário José Andre da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, deu versão diferente de Cassundé à Polícia Civil sobre a origem do acordo de patrocínio entre a casa de aposta e o Corinthians. O empresário afirma que foi ele quem teve a iniciativa de procurar o clube paulista para oferecer o negócio, contradizendo Alex Cassundé. À época, o advogado do dono da intermediadora afirmou que as informações prestadas em junho foram "sustentadas por provas de como os fatos aconteceram".

José da Rocha Neto afirmou à polícia que, ao tomar conhecimento da busca do Corinthians por um novo patrocinador master, entrou em contato com Antônio Pereira dos Santos, também conhecido como Toninho, empresário de Goiânia do ramo sertanejo, ex-empresário de Gusttavo Lima, embaixador da Vai de Bet, e parceiro de nomes como a dupla Maraia e Maraísa, e Marília Mendonça. O dono da casa de aposta afirma ter pedido ajuda ao amigo em 25 de dezembro de 2023 porque ele teria contatos no futebol. O encontro com membros do Corinthians aconteceu logo no dia seguinte, no Hotel Tivoli, em São Paulo.

O dono da Vai de Bet afirma que no encontro estavam Marcelo Mariano, Augusto Melo, Toninho e mais duas pessoas. Em determinado momento do encontro, o presidente do Corinthians saiu para outra reunião e o negócio foi fechado após cerca de duas horas com Marcelo. "Deixamos certo que a (comissão) da intermediação seria nesses R$ 360 milhões, mas não me meti em porcentual de intermediador".

O empresário disse ainda que não teve contato com mais ninguém do Corinthians após fechar o acordo, com exceção de Marcelo Mariano, com quem discutiu como a marca da Vai de Bet seria utilizada no clube, e que não participou da coletiva do anúncio da parceria porque estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Por isso, pediu a André Murilo de Paes Bezerra, diretor administrativo da Vai de Bet, para participar do anúncio.

André Murilo prestou depoimento no mesmo dia e também afirmou que nunca teve contato com Alex Cassundé e que, em nenhum momento, recebeu ligação do intermediário apontado no contrato com o Corinthians e não tem conhecimento de conversas entre Cassundé e qualquer outro representante da marca. Após o caso vir à tona, José André conta que acionou a equipe jurídica da Vai de Bet.