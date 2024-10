Atleta olímpica explica entrada no OnlyFans: 'Posso comprar equipamentos'

Ela aderiu ao OnlyFans em 2021 após 'receber muitos likes em fotos de biquíni' e atualmente cobra 20 dólares mensais dos assinantes pelo conteúdo erótico.

Recentemente, a atleta publicou um longo texto no seu Instagram explicando 'Por que OnlyFans?' e disse que, por conta da plataforma, não precisa mais ter três empregos simultâneos.

Em 2021, eu decidi abrir essa conta porque eu recebia muitos likes em fotos de biquíni e as pessoas sugeriam que eu as vendesse. Achei que ia ter piada. Eu não queria ser conhecida por vender fotos de biquíni, considerando que eu trabalhei duro como atleta, lutei muito pela minha educação, falo vários idiomas e amo a imagem que construí de mim mesma, mas a verdade é que a minha vida mudou completamente para melhor depois do meu primeiro mês lá

Depois de fazer dinheiro no meu primeiro mês, minha vida mudou totalmente para melhor. Gosto de treinar em tempo integral agora, posso comprar todo o equipamento que preciso, as bicicletas dos meus sonhos, economizar para outros objetivos na vida e poder aproveitar isso de uma forma que não precise sacrificar minha vida atlética para trabalhar três empregos de meio período como costumava fazer no passado, enquanto perseguia os sonhos olímpicos