Athletic-MG vence duelo direto contra o Botafogo-SP e sai da zona de rebaixamento da Série B

O Athletic-MG conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. Mesmo jogando fora de casa, nesta segunda-feira, fez dois gols em menos de cinco minutos no primeiro tempo, e venceu o Botafogo-SP, por 3 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Max e Ezequiel foram os autores na primeira etapa, enquanto Neto Costa completou de pênalti na segunda.

Com o resultado, o Athletic que conquistou apenas a sua segunda vitória, subiu para a 15ª colocação com seis pontos. O Botafogo-SP, que também luta na parte debaixo da tabela, agora aparece na zona de rebaixamento, em 17º, com cinco pontos.

Mesmo como visitante, o Athletic se sentiu em casa no primeiro tempo. E, apesar de não ter tido mais posse de bola, foi oportuno e construiu uma boa vitória antes do intervalo. Tanto que em menos de cinco minutos, marcou dois gols. Aos 15, Max ganhou de Rafael Milhorim na corrida e tocou no canto esquerdo de Victor Souza.